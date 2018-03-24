Президент Петр Порошенко с самого начала своей каденции знал, "что делает в Украине и с Украиной" руководитель движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, считает главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая. Мостовая: Надеюсь, президент просчитал последствия для государства лучше, чем в тот период, когда приближал к себе Медведчука Фото: focus.ua "События в Раде, прошедшие по предсказуемому сценарию и завершившиеся согласием на арест Надежды Савченко, имели лишь один элемент неожиданности — вслед за брифингом главы СБУ, с парламентской трибуны в Виктора Медведчука ткнул пальцем и генеральный прокурор. Неожиданность состоит не в том, что Медведчука могут подозревать в кукловодстве Савченко и игре на российской стороне. Неожиданность в том, что силовики впервые указали на фигуру, связанную с президентом Украины так же сильно, как сжиженный газ с цистернами, уголь с контрабандой, а нефтепродуктопровод с немалым баблом", – сказано в статье. По словам Мостовой, "все, что делает Медведчук в Украине и с Украиной", для президента страны Петра Порошенко не секрет "с самого начала президентства". Она добавила, что Медведчук, друг президента России Владимира Путина, "никогда и не таился"."Что же произошло сейчас? Луценко и Грицак пустились берега? (Говорят, что оба силовика были настроены решительнее их патрона, сомневавшегося в целесообразности превращения Савченко в народную героиню.) Президенту нужна хотя какая-то победа? Путина хотят спровоцировать на действия, освежающие фактор внешней угрозы? Ответов на эти вопросы у меня нет. Но, надеюсь, президент просчитал последствия для государства лучше, чем в тот период, когда приближал к себе Виктора Медведчука так близко и основательно, что даже кустодиевские купчихи на картинах в президентском доме поднимали брови, удивляясь услышанному", – продолжила Мостовая.По ее словам, неведомо, "чем закончится эта история". "Часть политикума считает, что очередные инфоповоды в скором времени смоют с ленты новостей и этот. Другие убеждены, что в воронку дела Савченко будут вовлекаться все новые имена, факты и цели. А пока Надежда Савченко без клетчатого одеяла, обмороков и затягивания судов объявила голодовку. Власть, в свою очередь, несмотря на без пяти минут теракт, продолжает жрать перспективы страны, лихорадочно запихиваясь лесом, налоговой полицией, четырьмя G… Но ни действия Савченко, ни действия власти не приближают Украину к решению ее проблем", – написала главред "Зеркала недели".22 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и нардепа Савченко "террористическим дуэтом". По словам главы ГПУ, "кукловодом" этой антиукраинской деятельности может быть Медведчук.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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