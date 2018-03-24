В субботу, 24 марта, в Центре культуры и искусств Службы безопасности Украины по случаю 26-й годовщины её создания будет работать «Открытая площадка СБУ>». Каждый желающий может посетить Службу безопасности и увидеть последние технические достижения и профессиональные достижения украинской спецслужбы.

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Отмечается, что посетители смогут ознакомиться с тематическими материалами служебной деятельности ключевых подразделений СБУ и образцами современного оружия и экипировки спецподразделения «Альфа», информирует svodka.net.

«Посетители могут увидеть экспозицию фотовыставки и посмотреть видеофильм, посвященные выполнению заданий украинской спецслужбой в районе проведения антитеррористической операции. Также можно получить ответы на вопрос: как действовать при выявлении террористической угрозы; что делать, когда сталкиваешься с проявлениями сепаратизма или даже становишься объектом вербовки. По желанию каждый присутствующий сможет пройти проверку на полиграфе», — сообщает пресс-служба.

Для граждан свободный вход будет 24 марта с 11 до 17 часов, по адресу Ирининская,6.

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svodka.net/

svodka.net/

svodka.net/

svodka.net/

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