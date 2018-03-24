В Крыму реальная явка избирателей на выборах президента России составила 42%, что представляет опасность для главы оккупационных властей полуострова Сергея Аксенова, сообщает LB.ua со ссылкой на источники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным СМИ, Аксенов провалил план Кремля по явке избирателей в оккупированном Крыму Фото: Сергей Аксенов / Facebook Собеседник издания сообщил, что в Крым для наблюдения за ходом президентских выборов приехали представители администрации президента РФ, которые получили на руки протокол с реальными данными по голосованию, которые отличаются от официально озвученных данных ЦИК РФ.Источник рассказал, что представители оккупационной власти в лице "главы" Крыма Сергея Аксенова пытались договориться, чтобы в итоговый документ внесли правки для увеличения явки хотя бы на 10–15%."Приезжим эмиссарам предложили очень крупную, даже по московским меркам, суму денег. Те отказались. Видимо, ситуация находится на контроле у первых лиц Кремля... Ситуация для Аксенова складывается неблагоприятная и опасная, он не смог выполнить спущенный сверху план – превратить результаты этих выборов в подтверждение референдума в 2014 году", – отметил информатор издания.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира."Главой" Крыма президент РФ Владимир Путин назначил Аксенова в апреле 2014 года.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По итогам подсчета 100% бюллетеней победу на выборах президента РФ одержал нынешний глава государства Путин, которого поддержали 76,69% избирателей. По официальным данным ЦИК РФ, в Крыму на выборы пришли 71,47% избирателей, 92,15% из которых проголосовали за Путина.Украина и ее международные партнеры не признают выборы президента России в оккупированном Крыму, заявил украинский президент Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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