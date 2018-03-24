Полицейский, который обменял себя на заложника и был тяжело ранен, умер от ран

Белтрами был ранен 26-летним Редуаном Лакдимом, который захватил заложников в супермаркете. Когда террорист освободил большинство людей, оставив друга как живой щит, Белтрами предложил обменять себя на него, - сообщает ВВС.

По данным радиостанции rfi, Лакдим нанес Белтраму несколько ножевых и два огнестрельных ранения. Услышав выстрелы, спецназ ворвался в помещение и убил Лакдима.

23 марта Редуан Лакдим, который имеет марокканское происхождение, угнал машину в Каркассоне, убив пассажира и ранив водителя. Из машины он открыл огонь по полицейским на пробежке, ранив одного из них. Затем в соседнем городке Треб он зашел в супермаркет, убил двух человек и захватил заложников.

Лакдим называл себя сторонником организации "Исламское государство" и требовал освободить Салаха Абдесалама, арестованного по подозрению в причастности к терактам в Париже 2015 года. По сообщению полиции, ранее Лакдим был известен властям как наркоторговец.

Напомним, 23 марта в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете. Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".

Впоследствии заложников удалось освободить, однако двое из них погибли. Издание LCI сообщало, ссылаясь на источники в полиции, террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.

В конце концов, французская полиция застрелила мужчину, захватившего заложников в супермаркете города Треб на юге страны.

Террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за захват заложников.

В результате захвата заложников в супермаркете французского города Треб погибли три человека и еще 16 получили ранения.