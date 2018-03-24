Погода, Новости, загрузка...
На Каннском кинофестивале запретили селфи на красной дорожке
24.03.2018 12:11

Во Франции организаторы Каннского кинофестиваля официально запретили делать селфи на красной дорожке, сообщает Укринформ.

По данным источника, директор фестиваля Тьерри Фремо считает, что практикование селфи, препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля.

"Мобильные телефоны нарушают величество Канн и на практическом уровне замедляют движение по дорожке" - добавил он.

Кроме этого, Тьерри Фремо с самого начала был противником селфи, называя эту практику смешной и гротескной.

Как сообщал svodka.net, в Каннах состоялся 70-й Каннский международный кинофестиваль, во время которого всех гостей и участников попросили удалиться из зала из-за угрозы взрыва.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить