|На Каннском кинофестивале запретили селфи на красной дорожке
|24.03.2018 12:11
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Во Франции организаторы Каннского кинофестиваля официально запретили делать селфи на красной дорожке, сообщает Укринформ.
По данным источника, директор фестиваля Тьерри Фремо считает, что практикование селфи, препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля.
"Мобильные телефоны нарушают величество Канн и на практическом уровне замедляют движение по дорожке" - добавил он.
Кроме этого, Тьерри Фремо с самого начала был противником селфи, называя эту практику смешной и гротескной.
Как сообщал svodka.net, в Каннах состоялся 70-й Каннский международный кинофестиваль, во время которого всех гостей и участников попросили удалиться из зала из-за угрозы взрыва.
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