Вместо высылки российских дипломатов Европе следовало бы задуматься о более эффективных средствах влияния на агрессивное поведение Кремля. Например, можно было бы остановить проект «Северный поток-2», заявил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, пишет издание ZN.ua.

«Вопрос не в том, сколько дипломатов та или иная европейская страна вышлет обратно в Россию. В действительности это не оказывает существенного влияния на внешнюю политику России. Скорее наоборот, это позволит России прибегнуть к ответным мерам», — сказал Марко Михкельсон.

Как пишет , по его словам, на европейском уровне следует принять такие меры, которые существенно изменили бы внешнеполитическое поведение России в отношении Европы и Запада.

«Почему бы Европейскому союзу не договориться о том, чтобы строительство второй ветки газопровода «Северный поток» было бы на время приостановлено или вовсе прекращено. Или если мы говорим о Лондоне, то он является важным финансовым источником для российских государственных нефтегазовых компаний. Установка ограничений в этой сфере также оказала бы на Россию куда большее влияние, чем просто высылка из одной или другой страны дипломатов», — полагает Марко Михкельсон.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира