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Порошенко намерен предложить изменения в Конституцию для закрепления целей евроатлантической интеграции
24.03.2018 12:16

Порошенко намерен предложить изменения в Конституцию для закрепления целей евроатлантической интеграции

Порошенко намерен предложить изменения в Конституцию для закрепления целей евроатлантической интеграции

Президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на евроатлантическую интеграцию.

"В ближайшее время я намерен инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства - членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил П.Порошенко в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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