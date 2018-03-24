Россияне показали в сети спуск БТР-82А на воду с десантного катера «Денис Давыдов».

Бронетранспортер, находящийся в распоряжении морской пехоты Балтийского флота РФ, съехал с носовой рампы, погрузился в воду и затем всплыл на поверхность, информирует svodka.net.

Видео опубликовано в сети.

По утверждению российских СМИ, БТР-82А — это проект глубоко модернизированного бронетранспортера БТР-80, принятый на вооружение в 2010 году. Машина получила новый военный модуль с 30-миллиметровой автоматической пушкой, оснащенной двухплоскостным стабилизатором, усиленную защиту, более мощный двигатель, а также новую систему управления огнем.

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