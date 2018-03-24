Журналист-пропагандист Руслан Коцаба уверяет, что в Европарламенте якобы шокированы арестом внефракционного народного депутата Надежды Савченко, опубликовав фото двухлетней давности.

«Я сейчас в Европарламенте, следовательно могу подтвердить, что брюссельские чиновники шокированы арестом Героя Украины Надежды Савченко! Именно шокированы, а не «глубоко обеспокоены». Вот небольшая подборочка фоток на эту тему. Насколько мне известно, готовится соответствующее заявление нескольких фракций Европарламента», – написал он на своей странице в Facebook.

В ответ журналист Денис Казанский уличил Коцаба в распространении фейка, отметив, что снимки, которые он представил, старые.

«Руслан Коцаба выдает старые фотки 2016 года за свежие снимки. Причем делает это так тупо, как будто не существует поиска в Гугле и надпись «Russia» на футболках совсем не заметна. Всякое я конечно видел, но такого», – написал Казанский в Facebook.

Некоторые пользователи предположили, что у Коцабы такой сарказм.

«Возможно, это сарказм?» – написал Максим Мухин.

В ответ ему Влад Тригуб заявил, что это «тот момент, когда капитан очевидность действительно нужен».

Пользователи также в рифму ответили Мухину, что это все же маразм.

«Вообще то, Руслан иронизирует», – заступились подписчики.

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