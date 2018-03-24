Вероятно, это произойдет на следующей неделе

Трамп обдумывает подобное решение и еще не определился, сколько дипломатов оставят США.

"Если президент решит выслать дипломатов РФ, то это, вероятно, состоится в начале следующей недели", - сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Кроме этого выслать российских дипломатов готовы около 20 европейских стран, об этом информирует издание The Times.

"Беспрецедентно скоординированная" высылка российских дипломатов, по данным издания, начнется в понедельник с того, что из Москвы будут отозваны посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдера. После этого, как говорится в статье, согласованной кампании присоединятся Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран.

Ранее лидеры ЕС признали, что РФ несет ответственность за отравление Скрипача.

Напомним, 20 берзня российские дипломаты покинули посольство РФ в Лондоне.