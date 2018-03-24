В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов нужно перевести на час вперед

В Украине на летнее время переходят в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины».

Согласно постановлению Кабмина, время второго часового пояса (киевское время) ежегодно переводят в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на один час назад. При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.

Летнее время используется в почти 70 странах мира (в том числе почти во всех странах Европы).

Напомним, ранее Финляндия заявила о намерении добиваться отмены летнего времени в Евросоюзе после того, как более 70 тыс. Финнов в 2017 году подписали соответствующую петицию.

Отметим, целесообразность ежегодного перевода стрелок часов на летнее время станет предметом изучения Европейской Комиссии (ЕК). Депутаты Европейского парламента (ЕП) подавляющим большинством голосов поручили Еврокомиссии разобраться с преимуществами и недостатками изменения времени.