Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества Персик, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка — Донецк.

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Наблюдатели Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) провели фотофиксацию последствий обстрела Авдеевки. Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО) на Facebook в субботу, 24 марта, информирует svodka.net.

По данным наблюдателей, огонь по гражданской инфраструктуре города велся из населенного пункта Спартак с применением минометов 120 калибра.

Согласно сообщению, боеприпасы попали в хозяйственные постройки мирных жителей. В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества Персик, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома, повреждены заборы.

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Жертв и пострадавших в результате обстрела нет, о нем проинформировали Специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Подобные действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ свидетельствуют о явном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права, что несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения», — заявили в СЦКК.

svodka.net/

svodka.net/

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