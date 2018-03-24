|Строительство крымского моста сняли на видео
|24.03.2018 12:33
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В пятницу, 23 февраля, в сети появилось видео постройки моста в оккупированный Крым, сообщает NEWSONE.
Стоит отметить, что за один день видеоролик пользователя Ворота въ Крымъ.набрал много просмотров и комментариев на YouTube.
Кроме этого, видео дополнено постапокалиптической музыкой.
Напомним, Российская Федерация приступила к строительству надводной части пролетов на мосту, который должен соединить оккупированный Крым и РФ. Проведенное голосование за выбор названия транспортной переправы между Кубанью Российской Федерации и аннексированным полуостровом Крым было завершено победой названия "Крымский мост".
Как сообщал svodka.net, под Воздухофлотским мостом в Киеве застрял грузовой автомобиль, который перевозил рекламные баннеры.
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