Из-за сообщения о закладке взрывчатки временно перекрыли движение транспорта на участке трассы "Киев-Харьков" близко Борисполя Киевской области. Об этом сообщил начальник отдел коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

"Около 10:00 поступило сообщение о закладке взрывчатки в районе 50-го км трассы "Киев-Харьков" в Бориспольском районе. На всякий случай движение на участке приостановлено. На место выехали и работают взрывотехники", - сказал М.Жукович.

Как сообщал сегодня, 24 марта, близко от города Стрый Львовской области жители села перекрывали трассу Киев-Чоп в связи с плохим состоянием местной дороги.

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