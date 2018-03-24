Вы знаете, я часто думаю, что нас, как малых детей, которые ещё не переболели всеми детскими болезнями: корью, ветрянкой, паротитом. Которые ещё не пережили гормональные перестройки, что сопровождается и жестокостью, и категоричностью, и не умением признавать ошибки, и инфантильностью, и сексуальной безграмотностью, и не умением нести ответственность за себя и происходящее вокруг- образованный мир держит ещё в неком условном инкубаторе. Поддерживает температуру, следит за эпидемиологической обстановкой, подкармливают, даёт надежды, что нас от туда выпустят в большой мир. Но, пока не выпускают.

И вот я с ними совершенно согласна. Пока мы не получим все необходимые прививки, не переболеем всеми детскими болезнями, не перебесимся в пуберта́тном периоде- нам в цивилизованное общество нельзя.

На днях, мы все получили очередную дозу прививки от такой болезни, как болезнь Савченко ( можно я ее так назову?) .

За четыре года моего пребывания в социальных сетях, я часто наблюдала возведение на пьедестал ( при том, вне зависимости, от того, хотел этого человек или нет), до забивания камнями той же личность, через какой- то период. Довольно часто, эти периоды были очень короткими.

Все эти поведенческие реакции, очень свойственны детям. Папа хороший — даже если избивает. Мама хорошая- даже если не просыхает и дети голодают. Так же, такие модели поведения свойственны подросткам- красивая певица- значит срет фиалками, мачо — певец, значит мужской орган 20 см, и это только в диаметре.

Мы не умеем оценивать не действия, мы испытываем чувства!!!! ( это ад- я серьёзно) к политикам. Скажите, как можно любить сотрудника, которому ты платишь зарплату? Его можно ценить, достойно оплачивать труд, поощрять, ласкать и лелеять- если он действительно приносит пользу общему делу. Но, как только ты начинаешь его любить, все- пиши пропало. На рабочих отношениях можно ставить точку.

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Наше общество никак не может понять, что государственные служащие всех уровней власти, включая Главнокомандующего, это по сути, нанятые обществом, для выполнения определенных целей- ИСПОЛНИТЕЛИ, труд которых, оплачиваем мы с вами.

И оценивать, и в первую, и во вторую очередь нужно поступки! Сделал хорошо- молодец. Сделал плохо- выговор. Сделал ещё хуже- увольнение. Сделал крайне плохо- сел.

Потому у многих моих читателей очень часто происходит диссонанс. Я не хвалю, все что делает Президент. Мало того, я его часто критикую- и тут я выгребаю от максимально лояльных к президенту людей. Им все божья роса.

Я хвалю Президента, когда есть за что- и выгребаю уже от другой группы, крайне не лояльных людей к нынешнему Президенту.

И все от меня требуют или трусы или крестик. А я не могу, ни трусы, ни крестик. Потому, как оцениваю не личность- а действия, и какую пользу они приносят моей стране. Поэтому, у меня нет никакого диссонанса.

Мы болеем. Сложно, тяжело, иногда с реанимациями и шоковой терапией.

Мы созреваем. Трудно, через гормональные бури, максимализм, требования найти простые решения сложных проблем. А их у нас в стране, не то что много, а легче сказать где их нет.

Но! Я верю, мы пройдём и это.

И ещё раз, позволю себе напомнить вам простые правила. Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться.

Не воздвигайте на пьедестал, чтобы потом не свергать, и не рвать на себе волосы, за недальновидность.

И чтите вторую заповедь. Не просто так ее придумали: «Не сотвори себе кумира, кроме Господа твоего»(с).

Для атеистов: формула рабочая, работает более 2000 лет, сбоев не давала.

Дорастём.

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