В больницу Ирпеня госпитализированы 11 военнослужащих — шесть с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности.

В Киевской области госпитализированы 11 военных — шесть с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Военнослужащие сами обратили в Ирпенскую центральную городскую больницу, сообщает пресс-служба Киевской городской областной администрации в субботу, 24 марта, информирует svodka.net.

«В медицинское учреждения КЗ «Ирпенская Центральная городская больница» за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности», — говорится в сообщении

Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

В связи с этим взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Списки детей, которые могли контактировать с больными, переданы в образовательные заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.

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