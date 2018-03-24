В Московском районе Харькова разоблачили тайный реабилитационный центр, где лечили молитвами и психологическим насилием от алкоголизма и наркомании. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области, передает

Центр был расположен в одном из домов частного сектора в Московском районе. Во время обыска помещения там было выявлено 39 женщин и мужчин.

"Установлено, что к пациентам, которых "лечили" в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве "лечения" пациенты читали Библию и молились", - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.

На трех этажах здания размещались спальни с двухъярусными кроватями, кухня и несколько санузлов. На некоторых кроватях лежали грязные матрасы и одеяла. Некоторые из них вообще были без постельного белья. Помещение плохо отапливались. В отдельных комнатах с потолка стекала вода, а стены покрылись плесенью. Все окна были закрыты и без ручек для открывания, а межкомнатные двери оборудованы запорными устройствами и замками.

Досудебное расследование начато по ч.2. ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.

Как сообщал в Запорожье разоблачили преступный реабилитационный центр, в котором против воли удерживали 17 человек.

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