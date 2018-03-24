|Стало відомо, хто покинув восьмий сезон шоу "Холостяк" (ФОТО)
|24.03.2018 12:51
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Напередодні завершився третій ефір восьмого сезону шоу "Холостяк" і його покинула Анастасія, яка, до слова, видавалася явною фавориткою Рождена Анусі.
Так, дівчина вже була на побаченні минулого тижня, причому повторне побачення напередодні насторожило інших учасниць, адже четверо з них досі не були на приватній зустрічі з Холостяком. Окрім того, дрес-кодом у запрошенні значився купальник.
Як виявилося, Рожден та Настя купались у чанах.
Співак зізнався, що Настя йому подобається, однак він не був впевнений у серйозності дівчини, тому й вирішив попрощатися з нею.
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