Стало известно, что кандидатуру бывшего государственного секретаря Рекса Тиллерсона активно продвигают члены отборочной комиссии на пост ректора Техасского университета, сообщает Корреспондент .

Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может стать ректором университета штата Техас.

Стоит отметить, что некоторые члены отборочной комиссии вуза активно продвигают кандидатуру Тиллерсона на пост ректора, который, к тому же, закончил этот университет, однако сам он еще не определился, чем намерен заняться после отставки.

По данным источника, экс-госсекретарю уже поступило довольно предложений по работе.

Как сообщал svodka.net, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки РексТиллерсон уходит с занимаемой должности . Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира