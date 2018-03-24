Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пообещала контролировать соблюдение прав человека в деле арестованного народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает

"Во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Этот факт подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания... Учитывая ситуацию, я лично как Уполномоченный по правам человека в дальнейшем осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", - сказала Денисова.

Как сообщал Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Шевченковский районный суд Киева 23 марта избрал для Савченко меру пресечения в виде ареста на 59 дней - до 20 мая.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира