Надежда Савченко во время заседания Шевченковского райсуда обматерила прокурора Александра Банника, который попытался провести аналогию между делом Савченко и историей задержанных на Донбассе российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Политик нецензурно высказалась в зале во время суда, передает со ссылкой на .

Прокурор Александр Банник выставил российских ГРУшников, задержанных на Донбассе, в положительном свете по сравнению с Надеждой Савченко.

Ее и сторонников возмутило такое сравнение, следовательно началась словесная перепалка в которой Надежда Савченко не сдержала эмоций, резко обругав прокурора.

"Прокурор, конечно, загнался ... Долб**б, бл**ь ", – сказала Надежда Савченко.

"Не сравнивай с кацапами, с*ка, дебил", – сказал один из сторонников Савченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира