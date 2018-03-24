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Тымчук: Савченко в своих п…зданутых игрищах пыталась сделать заложниками своей неадекватности офицеров-переговорщиков
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24.03.2018 13:09
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Народный депутат Надежда Савченко ради своего якобы "троллинга"
власти подвела под серьезные статьи Уголовного кодекса украинских
офицеров, отметил нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Тымчук: За все время
своей "депутатской деятельности" Савченко стала автором аж трех
законов Украины Фото: ЕРА ."Если мы на секунду в эту чушь поверим,
пахнуть от этой истории меньше не станет. Ибо получается, что
Савченко в своих п…зданутых игрищах пыталась сделать заложниками
своей неадекватности офицеров, с которыми вела переговоры. По сути,
подводя ради своего якобы "троллинга" их под серьезные статьи
Уголовного кодекса", – отметил Тымчук.Он добавил, что Савченко
не может называть себя офицером."И не могу понять: чего она так
вцепилась в мандат депутата, которым везде прикрывается, на словах
ненавидя украинский парламент? За все время своей "депутатской
деятельности" Савченко стала автором аж трех законов Украины. Один
из них – печально известный "закон Савченко", по которому
десятки тысяч уголовников сейчас на воле. В двух других она –
лишь соавтор, т.е. законопроекты писали совсем другие депутаты,
включив ее в список авторов. Какая, к черту, депутатская
деятельность? Зато постоянно моталась по заграницам не понятно за
чей счет", – подчеркнул нардеп.По мнению Тымчука, несмотря на
заявления о том, что она "ненавидит власть", Савченко не
отдаст охотно свой мандат народного депутата.
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1501271663334817
15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в
Раду представления на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала
теракт в здании Верховной Рады. Савченко утверждает, что
придумывала сюрреалистические сценарии убийства высшего руководства
Украины, чтобы сделать политическую провокацию.22 марта парламент
Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее
задержание и арест. В тот же день депутата
задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных
деятелей.Шевченковский районный суд Киева решил взять под стражу
Савченко без права на залог до 20 мая.В ходе заседания
Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" – не террористы.Она
также объявила о голодовке.
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