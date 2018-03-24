Народный депутат Надежда Савченко ради своего якобы "троллинга" власти подвела под серьезные статьи Уголовного кодекса украинских офицеров, отметил нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тымчук: За все время своей "депутатской деятельности" Савченко стала автором аж трех законов Украины Фото: ЕРА ."Если мы на секунду в эту чушь поверим, пахнуть от этой истории меньше не станет. Ибо получается, что Савченко в своих п…зданутых игрищах пыталась сделать заложниками своей неадекватности офицеров, с которыми вела переговоры. По сути, подводя ради своего якобы "троллинга" их под серьезные статьи Уголовного кодекса", – отметил Тымчук.Он добавил, что Савченко не может называть себя офицером."И не могу понять: чего она так вцепилась в мандат депутата, которым везде прикрывается, на словах ненавидя украинский парламент? За все время своей "депутатской деятельности" Савченко стала автором аж трех законов Украины. Один из них – печально известный "закон Савченко", по которому десятки тысяч уголовников сейчас на воле. В двух других она – лишь соавтор, т.е. законопроекты писали совсем другие депутаты, включив ее в список авторов. Какая, к черту, депутатская деятельность? Зато постоянно моталась по заграницам не понятно за чей счет", – подчеркнул нардеп.По мнению Тымчука, несмотря на заявления о том, что она "ненавидит власть", Савченко не отдаст охотно свой мандат народного депутата. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1501271663334817 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады. Савченко утверждает, что придумывала сюрреалистические сценарии убийства высшего руководства Украины, чтобы сделать политическую провокацию.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Шевченковский районный суд Киева решил взять под стражу Савченко без права на залог до 20 мая.В ходе заседания Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" – не террористы.Она также объявила о голодовке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко что тымчук украины она Теги: политика