В прошлом году сотрудники СБУ предупредили 17 терактов и восемь диверсий на территории Украины. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины СБУ, передает

"Только в прошлом году в рамках противодействия терроризму Служба предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что в последние месяцы СБУ провела две масштабные операции.

"Сначала было блестяще разоблачена и легально задокументирована связь так называемого лагеря протеста под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в России, который сидит под колпаком ФСБ РФ. И, что важно, получены убедительные доказательства и перекрыто финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которым они переправляли эти "тридцать сребреников", - сказал Президент.

А также он поблагодарил за разоблачение "вражеского гнезда", которое готовило масшабные теракты в Киеве.

"Еще более важно, и за это, господин Председатель, Вам и всему личному составу особая благодарность - вы мастерски разоблачили то вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами, как они это называли" управляемый беспорядок ", готовили государственный переворот, мятеж в Украине в интересах Российской федерации", - заявил П.Порошенко.

Напомним, в прошлом году за государственную измену было осуждено 13 человек.

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