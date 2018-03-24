Первые действия на месте , связанные с оформлением документов, имеют важнейшее значение для объективного рассмотрения всех обстоятельств происшествия в дальнейшем.

Поэтому адвокаты советуют участникам действовать четко по предложенному алгоритму, пишет со ссылкой на .

1. Прежде только следует вызвать скорую помощь (при необходимости), сотрудников полиции, сообщить в страховую компанию. Ваш автомобиль, как и автомобили других участников должны находиться на том же месте, где были сразу после аварии. Перемещать автомобили с места аварии до прибытия полиции и страховых агентов нельзя.

Также следует позвонить сразу после своим друзьям или родственникам, адвокату или аварийному комиссару, чтобы он представлял вас при всех действиях, которые нужно сделать после . Если ваш помощник прибудет на место ДТП

до прибытия сотрудника полиции, то сможет выступить свидетелем с вашей стороны.

2. Для получения возмещения по страховому полису нужно заполнить бланк сообщения о . Это надо сделать вместе с другими участниками аварии. Если вы пострадавший, обратитесь в страховую компанию виновника в течение 15 суток с необходимыми документами. В случае если вы виноваты в , сообщите контакты вашей страховой компании всем пострадавшим при .

3. До приезда сотрудников полиции попробуйте найти людей, которые видели всю картину события со стороны. Постарайтесь договориться с этими людьми о засвидетельствовании аварии. Обязательно запишите их контактные данные.

4. До прибытия сотрудников полиции важно, чтобы все оставалось на своих местах. Если кто-то уничтожает следы аварии, постарайтесь помешать этому. Также можете снять на видеокамеру телефона все, что происходит после аварии. Стоит также отметить подручными средствами месторасположение всех предметов на месте .

5. Важно, чтобы было зафиксировано тщательно и детально. Сотрудники полиции должны подготовить ряд документов, которые будут использоваться для воспроизведения картины , в частности:

– протокол об осмотре места ДТП;

– протокол состояния автомобилей (транспортных средств);

– схема ДТП;

– показания участников и свидетелей.

6. Проследите, чтобы сотрудники полиции зафиксировали все, что касается . Обязательно осмотрите тщательно автомобиль виновника аварии, если на его автомобиле есть какие дефекты (не работают стоп-сигналы или еще что-то, что может быть причиной ДТП), сообщите об этом сотрудникам полиции. Максимальное количество информации даст вам возможность получить максимальную компенсацию. Перечитайте все составленные сотрудниками полиции документы. Если вас что-то не устраивает, напишите свои замечания.

7. Если сотрудники полиции предложат вам пройти тест на наличие алкоголя в крови, то обязательно пройдите его. После прохождения требуйте справку об отсутствии алкоголя в вашей крови. Если кто-то из участников аварии отказывается проходить проверку на наличие алкоголя в крови, обязательно требуйте от сотрудников полиции, чтобы отказ был внесен в протокол. В случае если у кого-то из участников есть явные признаки опьянения (неровная походка, человек с трудом стоит на ногах, невнятно разговаривает, алкогольный запах), требуйте внесения этой информации в протокол.

8. Если вам не нравятся действия сотрудников полиции, постарайтесь не вступать с ними в конфликт. Все что вас не устраивает, вы можете указать в соответствующих документах. Даже если по вашему мнению сотрудники полиции грубо нарушают закон, старайтесь быть сдержанными и внесите все свои замечания в протокол . По возможности снимите все действия представителей закона на видео. Такие ваши действия дадут возможность обжаловать действия сотрудников полиции вышестоящему руководству полиции, в прокуратуре или даже в суде.

9. В заключение сотрудники полиции обязательно предлагают всем участникам аварии написать объяснение. Постарайтесь подробно описать все, что произошло, обдумайте все фразы, которые будете писать. Пишите лаконично и понятно, старайтесь избегать сложных словесных конструкций. Объяснение должно быть написано так, чтобы невозможно было трактовать текст по-другому.

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