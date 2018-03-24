Выборы на Донбассе должны проходить под контролем украинского ЦИК – Колесников

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников заявляет, что выборы на Донбассе должны проходить только по украинским законам под контролем Центральной избирательной комиссии Украины.

В интервью , отвечая на вопрос о том, что даст замена АТО на операцию Объединенных сил на Донбассе, Б.Колесников заявил, что это "просто смена вывесок, вряд ли это что-то даст на практике".

"Украинская власть подписала соглашения "Минск-2". И должна не только сама неукоснительно их выполнять, но и настаивать на выполнении соглашений всеми участниками-подписантами. Нам все пытаются помочь построить "дорожную карту" выполнения соглашений, чтобы было понятно, что идет за чем, каков очередной шаг. Выборы на Донбассе должны проходить, непременно, только по украинским законам, пусть даже умышленно принятым. И под контролем нашей Центральной избирательной комиссии", - сказал он.

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" подчеркнул, что задача номер один – вернуть Донбасс под украинскую юрисдикцию. "Однако не надо забегать наперед и уже сегодня рассуждать в Раде о том, как будет называться та или иная улица в освобожденном Донецке", - добавил он.

Он выразил мнение, что называть и переименовывать улицы – это вообще не дело парламента. "Я бы, честно, вообще у Верховной Рады забрал и право переименовывать города. Сам я точно не сторонник коммунистической идеологии и в свое время в Донецке дважды вносил предложение в локальный совет о переименовании площади Ленина. Но подчеркну, это должно быть исключительным правом горсовета, в данном случае Донецкого. Политикам в этом вопросе делать нечего. Горожане избрали депутатов, оказали им доверие, вот они пусть и решают", - сказал Б.Колесников.