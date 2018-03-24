Полицейские задержали во Львовской области злоумышленника, причастного к убийству двух молодых людей. Им оказался отец старшего из погибших юношей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает

“Полицейские установили личность злоумышленника, причастного к убийству двух молодых людей. Им оказался 44-летний локальный житель, отец старшего из них”, — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Ожидается избрания судом меры пресечения для мужчины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в одном из сел Львовской области нашли тела двух молодых людей с ножевыми ранениями. Установлено, что погибли 22-летний житель района, который накануне приехал к дедушке и бабушке, а также 18-летний юноша. Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

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