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В Кремле заявили, что Скрипаль не писал Путину письмо с просьбой о помиловании
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24.03.2018 13:25
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Школьный друг бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля
рассказал, что тот писал письмо президенту России Владимиру Путину
с просьбой о помиловании и разрешении вернуться на родину. Спикер
Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Песков: Нет, это не так Фото: ЕРА
На просьбу прокомментировать информацию о том, что Скрипаль писал
российскому президенту письмо с просьбой о помиловании, Песков
ответил: "Нет, это не так".В комментарии ВВС школьный
друг Скрипаля Владимир Тимошков рассказал, что говорил с ним по
телефону в 2012 году. Бывший офицер ГРУ заявил, что не считает себя
предателем, так как "присягу принимал на верность Советскому
Союзу", а не России. При этом, по словам Тимошкова, в письме Путину
экс-разведчик просил о "полном помиловании" и разрешении вернуться
в РФ, чтобы увидеть мать, брата и других своих родственников.4
марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011
году.
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