Важно в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, заявил президент

"Окончательная редакция нового закона о национальной безопасности предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью Службы", - сказал глава Украины.

Порошенко отметил, что как по его мнению, так и по мнению НАТО, важно в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам Североатлантического Альянса.

Он также вновь напомнил, что членство в НАТО является стратегической целью Украины.

В феврале президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект "О национальной безопасности Украины".

Однако западные дипломаты заявили, что ряд положений законопроекта противоречит практике ЕС и НАТО. Текст письма обнародовала народный депутат Светлана Залищук. Его подписали председатель Консультативного миссии ЕС в Украине Кястутис Ланчинскас, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, посол США в Украине Мари Йованович.

В письме отмечается, что законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ. Именно эта норма была одной из основных целей законопроекта и предметом 18 месяцев обсуждений между представителями НАТО и ЕС и администрацией президента.

Напомним, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8068 "О национальной безопасности".