Все задержанные по подозрению в нападении на лагерь ромов во Львове идентифицируют себя как члены группировки "Трезвая и злая молодежь", рассказала старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская. По ее словам, у подозреваемых был четкий план погрома: они заранее определили позиции каждого члена группировки, задачи и действия. Полиция не знала о лагере ромов в лесу на окраине Львова Фото: Igor Zinkevych / Facebook Издание отмечает, что "Трезвая и злая молодежь" использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.Санагурская рассказала, что о подозрении объявили восьмерым задержанным подросткам, они давали показания в присутствии родителей, также им предоставили адвокатов. По ее словам, все подозреваемые идентифицируют себя как члены "Трезвой и злой молодежи".Она также добавила, что у нападавших был четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции каждого члена группировки, задачи и действия.По словам представительницы полиции, правоохранители ранее получили распоряжение патрулировать ромские поселения в усиленном режиме, однако об этом лагере, который находился в лесу на окраине Львова, полиция не знала.Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко в комментарии "Громадському" рассказал, что если бы полиция приехала позже, то в лагере, вероятно, никто бы не выжил.По его словам, во время погрома в лагере находилось десять взрослых, четверо детей и беременная женщина, на которую тоже напали.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова напали. В результате ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. По данным прокуратуры, еще три человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. В полиции сообщили о четверых раненых. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых несовершеннолетних злоумышленников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении.Сайт Zaxid.net написал, что на лагерь напали участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь", о которой ранее не упоминалось в СМИ. Издание отмечает, что как организатора нападения полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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