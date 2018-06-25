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Задержанные за нападение во Львове признали, что состоят в "Трезвой и злой молодежи" – управление по соблюдению прав человека Нацполиции
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25.06.2018 08:49
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Все задержанные по подозрению в нападении на лагерь ромов во Львове
идентифицируют себя как члены группировки "Трезвая и злая
молодежь", рассказала старший инспектор управления по соблюдению
прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская. По
ее словам, у подозреваемых был четкий план погрома: они заранее
определили позиции каждого члена группировки, задачи и действия.
Полиция не знала о лагере ромов в лесу на окраине Львова Фото: Igor
Zinkevych / Facebook Издание отмечает, что "Трезвая и злая
молодежь" использовала символику ультраправой националистической
организации Misanthropic Division.Санагурская рассказала, что о
подозрении объявили восьмерым задержанным подросткам, они давали
показания в присутствии родителей, также им предоставили адвокатов.
По ее словам, все подозреваемые идентифицируют себя как члены
"Трезвой и злой молодежи".Она также добавила, что у нападавших был
четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции
каждого члена группировки, задачи и действия.По словам
представительницы полиции, правоохранители ранее получили
распоряжение патрулировать ромские поселения в усиленном режиме,
однако об этом лагере, который находился в лесу на окраине Львова,
полиция не знала.Председатель общественной организации "Рома
Украины Тернипе" Николай Юрченко в комментарии "Громадському"
рассказал, что если бы полиция приехала позже, то в лагере,
вероятно, никто бы не выжил.По его словам, во время погрома в
лагере находилось десять взрослых, четверо детей и беременная
женщина, на которую тоже напали.Вечером 23 июня на лагерь ромов на
окраине Львова напали. В результате ножевых ранений погиб 24-летний
мужчина. По данным прокуратуры, еще три человека, между которых
10-летний ребенок, получили телесные повреждения. В полиции
сообщили о четверых раненых. Все пострадавшие – ромы
из Закарпатья. Полиция задержала семерых несовершеннолетних
злоумышленников и 20-летнего организатора нападения.
Им сообщили о подозрении.Сайт Zaxid.net написал, что на
лагерь напали участники неонацистской
группировки "Трезвая и злая молодежь", о которой ранее не
упоминалось в СМИ. Издание отмечает, что как организатора
нападения полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку.
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