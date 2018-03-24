|Порошенко намерен закрепить в Конституции стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО
|24.03.2018 13:32
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намерен вскоре предложить изменения в Конституцию для закрепления позиции членства в и Евросоюзе. Об этом он заявил сегодня в ходе мероприятий ко Дню Службы безопасности Украины, передает со ссылкой на .
"В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию Украины для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства, членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил Порошенко.
Напомним, 16 марта Порошенко заверил партнеров Украины, что считает войну на Востоке Украины лишь первым этапом войны с Альянсом. Тогда президент также выразил намерение закрепить в Конституции стремление Украины к вступлению в и ЕС.
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