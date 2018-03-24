|В Харькове разоблачили реабилитационный центр, где "лечили" молитвами и насилием
|24.03.2018 13:34
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За больными людьми в центре издевались и оказывали давлениеВ Московском районе Харькова правоохранители тайный реабилитационный центр, где "лечили" алкоголизм и наркоманию молитвами и психологическим насилием.
Фото: прокуратура Харківщини
Центр располагался в частном секторе. На момент обысков там обнаружили 39 женщин и мужчин, - сообщает прокуратура Харьковской области.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, центр находился в одном из домов частного сектора в Московском районе. Во время санкционированного судом обыска помещения обнаружено 39 женщин и мужчин.
Фото: прокуратура Харковской
"Установлено, что к пациентам, которых" лечили "в заведении, применялось психологическое насилие. В них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве" лечения "пациенты читали Библию и молились ", - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.
Фото: прокуратура Харковской
На трех этажах здания разместили спальни с двухъярусными кроватями, кухню и несколько санузлов. На некоторых кроватях лежали грязные матрасы и одеяла. Некоторые из них вообще были без постельного белья. Помещение плохо отапливались. В отдельных комнатах с потолка стекала вода, а стены покрылись плесенью. Все окна были закрыты и без ручек для открывания, а межкомнатные двери оборудованы запорными устройствами и замками.
Продолжается следствие.
Ранее, Харьковская местная прокуратура №1 вместе с СБУ и Национальной полицией прекращена деятельность ряда подпольных реабилитационных центров, где принудительно удерживали и якобы оказывали медицинскую помощь алко- и наркозависимым людям.