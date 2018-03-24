Выраженная (пусть и с оговорками) общеевропейская солидарность с Лондоном в деле Скрипаля вновь поднимает куда более серьезный вопрос: а нужны ли Европа и Россия друг другу? И какая из этих сторон проиграет больше в случае полного разрыва контактов и отношений? Ответ на этот вопрос далеко не так очевиден, как кажется с первого взгляда.

Нарастание провоцируемого Лондоном конфликта с Россией привело к совместному заявлению стран Евросоюза, в котором ответственность за отравление Сергея Скрипаля «с высокой вероятностью» возлагается на Россию. Одновременно посол ЕС отозван из Москвы «для консультаций в качестве политического знака солидарности» с Лондоном, а несколько европейских стран уже заявили о скорой высылке российских дипломатов.

Эти меры уже вызвали не только осуждение в Москве, но и недовольство у тех европейцев, кто выступает категорически против дальнейшего обострения европейско-российских отношений, указывая, напротив, на необходимость их скорейшего выправления. Так, Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз ведет настоящую холодную войну против России.

Разговоры о «холодной войне» и «стене между Европой и Россией» ведутся все четыре года, прошедшие после Крыма, и всегда воспринимались как некое преувеличение. В первую очередь из-за понимания взаимосвязанности и взаимозаинтересованности двух сторон в самых разнообразных отношениях друг с другом.

Для Европы Россия всегда была чужим, привлекательным и одновременно опасным соседом. Так как подчинить себе Россию никогда не получалось, разные европейские центры силы: Лондон, Париж, Берлин – всегда пытались использовать нас во внутриевропейских интригах для своей выгоды. И одновременно периодически устраивали карательные экспедиции на Восток, после каждой из которых, правда, сила России и ее влияние на европейские дела только вырастали.

Что касается России, то дело тут не в прозападном настрое части нашей элиты (традиционной «болезни» нашего руководящего класса со времен Петра Первого), а в совершенно осознанном желании Владимира Путина выстроить с Европой тесные, разносторонние и равноправные связи. Не старшего и младшего, не ученика и учителя, а двух сильных и самодостаточных соседей, живущих своим умом, но имеющих немало общих интересов в настоящем, воспоминаний в прошлом и проектов на будущее.

При этом Россия не собиралась просто ждать у моря погоды. Все эти годы Москва вела работу с европейскими силами, настроенными на восстановление отношений. В Европе множество тех, кто понимает, какой вред наносит ей самой политика давления на Россию, политика санкций и ограничений. Это самые разные силы – от капитанов бизнеса, мультимиллиардеров до популистских, национально ориентированных движений, от политиков-евроскептиков до представителей старой европейской аристократии, от левых и коммунистов до католиков и православных. Их противостояние с атлантистами, контролирующими Евросоюз и власти большинства европейских стран, – беспристрастный процесс, который все последние годы набирает силу. И в принципе, Россия в среднесрочной перспективе непременно получит «понимающие» ее власти в большинстве европейских стран.

Но на пути к этому будет еще немало провокаций, подобных делу Скрипаля. И каждый раз у части русского общества будет возникать эмоциональное желание «послать Европу», отвернуться от нее, обрубить все связи, чтобы продемонстрировать нашу обиду. Это своеобразная обратная сторона того же «европоцентризма» – только теперь уже в негативном плане. Но закрываться от Европы неправильно в первую очередь потому, что это не нужно нам самим. Нам как уникальной цивилизации, сочетающей в себе и восточноевропейские, и азиатские черты, Европа всегда будет важна как сосед и старый противник-партнер. Даже в годы так называемой холодной войны и железного занавеса ни о какой изоляции друг от друга не было речи.

Но что будет, если сейчас нас заставят опустить железный занавес? Кто пострадает от этого больше?

Точно не Россия. При всем огромном числе связей с Европой заинтересованность в отношениях у нас не просто взаимная – она в первую очередь европейская. Потому что для Европы Россия является не просто соседом, а важнейшим фактором для выживания ее самой. При вражде с Россией Европа лишает себя и так не самых больших шансов на достойное будущее. Становление Европейского союза как самостоятельной силы в мире невозможно без координации с Россией. Вопреки России, против России – Евросоюзу не быть.

Европе от России нужно многое. И это не только газ, рынки сбыта и проекты для инвестиций. Разрыв связей с Россией автоматически приводит к усилению того влияния на Европу, которое получили после 1945 года англосаксы – США и Великобритания. То есть Евросоюз, который человечески и экономически превосходит США и мог бы стать самостоятельным центром силы, вновь оказывается в полностью подчиненном положении по отношению к атлантическому проекту «единого Запада».

Ни о каком самостоятельном Европейском доме тогда можно и не мечтать – а ведь именно мечта о нем и была главной целью европейцев. Более того, такую находящуюся в контрах с Россией Европу будет проще поссорить и с Китаем. Не потому даже, что громадный китайский проект «один пояс, один путь» во многом завязан и на Россию. А потому, что идея связки Берлин (ЕС) – Москва – Пекин является крайне привлекательной в том числе и для понимающих европейских геополитиков: построив такую ось, можно полностью вытеснить из Евразии атлантическое влияние.

Есть много кризисов, которые Европе не решить без России. Например, без России Евросоюз не сможет влиять на ситуацию на Большом Ближнем Востоке (от Ливии до Афганистана). А это не только вопрос войны и мира у границ Европы, но и вопрос беженцев, нашествие которых на ЕС из одной только миллиардной Африки будет лишь увеличиваться.

Говоря проще, лишив себя отношений с Россией, Евросоюз ослабляет свои возможности по влиянию на мировые дела. Роль европейских стран в мире сокращается последние 70 лет, дальше отступать некуда. XXI век и так будет неевропейским. Отталкивая протягиваемую Россией руку с предложением о сотрудничестве, ЕС обрекает себя на роль ведомого младшего партнера в атлантическом проекте. И это еще в лучшем случае. В худшем провал проекта единой Европы приведет к распаду Евросоюза и началу эпохи смуты и вражды между его бывшими государствами.

Что мешает Европе осознать все выгоды тесных отношений с Россией? Уверенность в том, что Россия сама так сильно нуждается в ней, что рано или поздно «прогнется» под диктатом и требованиями? У кого-то, конечно, могут быть такие иллюзии (хотя довольно вспомнить историю отношений России и Европы, чтобы понять невозможность такого исхода).

Миф о том, что это России больше нужна Европа, чем мы ей, распространен и у нас в стране. Но так ли это? Передовые западные технологии, без которых мы якобы не проживем? Но даже в сильно изолированном СССР успешно производилось практически все необходимое для развитой экономики.

А сейчас и мы начали восстанавливать свое производство, а самые современные технологии есть не только у Запада, но и у, например, Китая и Японии.

Евросоюз нужен нам как покупатель энергоресурсов? Но у нас есть и другие рынки сбыта. Уже и так идет переориентация на Восток, где кроме заключившего с нами контракты Китая находятся такие крупные потребители газа, как Япония и Южная Корея.

Западные инвестиции? Ну, это вообще смешно. За исключением нескольких автомобильных заводов (которые не являются никакими уникальными производствами), почти ничего серьезного на европейские деньги в России не построено.

За последние 300 лет мало что в Европе происходило без российского ведома и участия. Но это было время, когда Европа владела миром, – и это время неотвратимо уходит. И оно уйдет окончательно, если Европа откажется договариваться и сотрудничать с Россией.

Текст: Петр Акопов

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