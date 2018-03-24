|Виталий Кличко задумался о президентском кресле
|24.03.2018 13:41
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Мэр Киева Виталий Кличко думает об участии в выборах президента Украины в 2019 году, однако он не хочет ставить свои политические амбиции выше интересов киевлян, сообщает "Укринформ".
— Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца всё, что обещал, — сказал Кличко. — У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца.
По его словам, каждый имеет политические амбиции, но в политике "не получается так быстро, как в спорте".
Александра ВишняковаИсточник - .
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