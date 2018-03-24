Военная прокуратура поймала на получении взятки государственного служащего Секретариата Кабинета Министров Украины.

svodka.net/

«23.03.2018 военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины в ходе проведения неотложных розыскных (следственных) действий при получении неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США разоблачен очередной взяточник-госслужащий», – сообщила пресс-служба ведомства, информирует svodka.net.

Отмечается, что чиновника задержали в тот же день, когда его перевели на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Украины.

Военная прокуратура поймала на получении взятки государственного служащего Секретариата Кабинета Министров Украины.

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«23.03.2018 военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины в ходе проведения неотложных розыскных (следственных) действий при получении неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США разоблачен очередной взяточник-госслужащий», – сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что чиновника задержали в тот же день, когда его перевели на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Украины.

«Установлено, что с целью собственного обогащения задержанный получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США за влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО», – сказано в сообщении.

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Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и наложение ареста на его имущество.

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов или лишение свободы от 2 до 5 лет.

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