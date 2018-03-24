WizzAir на фоне захода Ryanair в Украину решил сделать скидки на билеты



На фоне захода в Украину ирландской лоукост-компании Ryanair ее венгерская «коллега» компания WizzAir объявила скидку в 30% на билеты. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает информационное агентство УНИАН. Скидка действует на избранные рейсы при бронировании билетов с 24 до 25 марта. Акция действует на путешествия до 30 апреля. Напомним, 23 марта аэропорты «Борисполь» и «Львов» подписали договор с Ryanair. С октября этого года компания откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро. Ирландский лоукост намерен закупить новые самолеты Boeing для рейсов из Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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