|WizzAir на фоне захода Ryanair в Украину решил сделать скидки на билеты
|24.03.2018 13:44
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На фоне захода в Украину ирландской лоукост-компании Ryanair ее венгерская «коллега» компания WizzAir объявила скидку в 30% на билеты.
Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает информационное агентство УНИАН.
Скидка действует на избранные рейсы при бронировании билетов с 24 до 25 марта.
Акция действует на путешествия до 30 апреля.
Напомним, 23 марта аэропорты «Борисполь» и «Львов» подписали договор с Ryanair. С октября этого года компания откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро. Ирландский лоукост намерен закупить новые самолеты Boeing для рейсов из Украины.
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