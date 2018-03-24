Погода, Новости, загрузка...
WizzAir на фоне захода Ryanair в Украину решил сделать скидки на билеты
24.03.2018 13:44
WizzAir на фоне захода Ryanair в Украину решил сделать скидки на билеты

На фоне захода в Украину ирландской лоукост-компании Ryanair ее венгерская «коллега» компания WizzAir объявила скидку в 30% на билеты.

Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает информационное агентство УНИАН.

Скидка действует на избранные рейсы при бронировании билетов с 24 до 25 марта.

Акция действует на путешествия до 30 апреля.

Напомним, 23 марта аэропорты «Борисполь» и «Львов» подписали договор с Ryanair. С октября этого года компания откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро. Ирландский лоукост намерен закупить новые самолеты Boeing для рейсов из Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить