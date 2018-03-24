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Порошенко: СБУ, наконец, стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и ее граждан
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24.03.2018 13:49
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прошедшие четыре года
стали переломными для СБУ, которая теперь вселяет во страх во
врагов. Порошенко: Последние четыре года были наиважнейшими,
самыми сложными и переломными Фото: ЕРА "Последние четыре года были
наиважнейшими, самыми сложными и переломными. Мышцы, которые
нарастила спецслужба за эти годы, вселяют страх во врага и
уверенность в украинское общество. СБУ, наконец, стала действенным
механизмом для защиты безопасности государства и ее
граждан", – .Президент отметил, что в числе первых жертв
российской агрессии на Донбассе стали именно сотрудники СБУ, а АТО
стала для спецслужбы "не просто школой жизни, а самой
жизнью". Вооруженный конфликт на востоке Украины начался
в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными
силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.13 апреля глава МВД Арсен
Аваков сообщил, что во время проведения антитеррористической
операции убит офицер СБУ, ранен руководитель
антитеррористического центра СБУ и еще четверо людей.
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