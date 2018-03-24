Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прошедшие четыре года стали переломными для СБУ, которая теперь вселяет во страх во врагов. Порошенко: Последние четыре года были наиважнейшими, самыми сложными и переломными Фото: ЕРА "Последние четыре года были наиважнейшими, самыми сложными и переломными. Мышцы, которые нарастила спецслужба за эти годы, вселяют страх во врага и уверенность в украинское общество. СБУ, наконец, стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и ее граждан", – .Президент отметил, что в числе первых жертв российской агрессии на Донбассе стали именно сотрудники СБУ, а АТО стала для спецслужбы "не просто школой жизни, а самой жизнью". Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.13 апреля глава МВД Арсен Аваков сообщил, что во время проведения антитеррористической операции убит офицер СБУ, ранен руководитель антитеррористического центра СБУ и еще четверо людей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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