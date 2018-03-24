В России в городе Екатеринбург снесли 220-метровую телебашню и поноблюдать за проишествием пришли сотни людей, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что территорию вокруг башни охраняла полиция, а жители близлежащих районов были эвакуированы.

"Прозвучала третья сирена и через четыре минуты произошел взрыв. Клубы пыли, несколько секунд и башни больше нет", - описали ситуацию местные СМИ.

По данным источника, взрыва было два. После взрыва телебашни осталось 25-30 метров здания. Их демонтируют в ближайшие две недели.

Телебашня построили в 80-х годах прошлого века, однако 1990 году финансирование ее строительства прекратилось и в 2017 году власти решили снести долгострой.

Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве в течение 2017 года обнаружили 1732 незаконных объектов . Из них за год работниками "Киевводоканала" демонтированы или перенесены около 90 застроек.

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