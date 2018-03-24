В 2017 году Служба безопасности Украины предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий. По статье «Государственная измена» вынесены приговоры 13 лицам. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжествах по случаю Дня СБУ в субботу, 24 марта, передает .

По словам Порошенко, СБУ «наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан» и выразил «особую благодарность» представителям СБУ за «мастерски разоблаченное вражеское кубло, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и государственный переворот в интересах Российской Федерации» .

Президент отметил, что «под пристальным мониторингом СБУ находятся и немедленно подавляются любые попытки россиян и пятой колонны реанимировать так называемую «идею Новороссии», стимулировать искусственные сепаратистские движения в тех или иных регионах».

«В 2017 году по статье» Государственная измена «вынесен приговор 13 предателям, в законную силу вступили обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма. … Задержан 591 человек, причастный к террористической деятельности, сбора развединформации, к содействию боевикам и российским оккупантам «, — добавил Порошенко.

Он также отметил, что подразделениями Центра спецопераций А в районе проведения АТО осуществлено более семи тысяч специальных и оперативно-боевых мероприятий, в частности, по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны.

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