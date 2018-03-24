не смогло в суде доказать, что Ульяна Супрун – исполняющая обязанности руководителя МОЗ. Об этом стало известно из решения Хозяйственного суда города .

Документ опубликован в Едином государственном реестре судебных решений, передает со ссылкой на .

В нем говорится о том, что между документов иска нет доказательств, которые бы подтверждали исполнение обязанностей "Министра". В Едином государственном реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований нет сведений о том, что и.о. министра является Супрун.

Как известно, народный депутат Украины подал иск против глав коалиции, которые за два года не внесли предложений Кабмину на пост руководителя МОЗ. Таким образом, уверен депутат, уже почти два года в стране отсутствует министр здравоохранения, хотя правительство реализует медицинскую реформу.

Ранее Деркач подал иск против Кабинета министров, требуя назначить легитимного министра здравоохранения. Но суд постановил, что должен получить кандидатуру министра от коалиции Верховной Рады. Таким образом сейчас Деркач судится с фракциями коалиции.

Депутат уверен, что отсутствие министра здравоохранения – это попытка Кабмина избежать наказания за провал медицинской реформы.

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