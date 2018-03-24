Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в прошлом году
спецподразделение СБУ "Альфа" совершило более 7 тыс.
оперативно-боевых операций в зоне АТО. Порошенко: Только в
прошлом году десятки терактов и диверсий были остановлены СБУ Фото:
ЕРА "Только в прошлом году десятки терактов и диверсий были
остановлены СБУ. Подразделениями центра спецопераций "Альфа" в
районе проведения АТО было совершено более 7 тыс. специальных и
оперативно-боевых операций, в том числе по недопущению
диверсионно-разведывательных групп в глубь страны. СБУ", – заявил
он.По данным президента, СБУ задержала 591 террористов, их
сообщников и сепаратистов."Только в 2017 году по статье
Государственная измена вынесен приговор 13 предателям", – заявил
он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле
2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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