Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в прошлом году спецподразделение СБУ "Альфа" совершило более 7 тыс. оперативно-боевых операций в зоне АТО. Порошенко: Только в прошлом году десятки терактов и диверсий были остановлены СБУ Фото: ЕРА "Только в прошлом году десятки терактов и диверсий были остановлены СБУ. Подразделениями центра спецопераций "Альфа" в районе проведения АТО было совершено более 7 тыс. специальных и оперативно-боевых операций, в том числе по недопущению диверсионно-разведывательных групп в глубь страны. СБУ", – заявил он.По данным президента, СБУ задержала 591 террористов, их сообщников и сепаратистов."Только в 2017 году по статье Государственная измена вынесен приговор 13 предателям", – заявил он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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