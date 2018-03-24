Такое решение омбудсмен приняла после того, как следственный судья в ходе судебного заседания подтвердил, что Савченко был задержан с нарушениями законодательства

Такое решение Денисова приняла после вынесения судом решения по делу нардепа.

"Во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Данный факт ... подтвержден решению следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко", - сообщает пресс-служба омбудсмена.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Учитывая ситуацию, я лично как уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", - сообщила Денисова.

Напомним, Верховная Рада несколько дней назад дала согласие на снятие с внефракционного народного депутата Надежды Савченко неприкосновенности, а также одобрил ее задержание и арест. Накануне суд избрал ей меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.

Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежды Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.