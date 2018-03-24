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Денисова лично контролировать соблюдение конституционных прав арестованного Савченко
24.03.2018 14:14
Денисова лично контролировать соблюдение конституционных прав арестованного Савченко
Такое решение омбудсмен приняла после того, как следственный судья в ходе судебного заседания подтвердил, что Савченко был задержан с нарушениями законодательства
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова намерен лично осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав арестованного народного депутата Надежды Савченко.
Денисова лично контролировать соблюдение конституционных прав арестованного Савченко Людмила Денисова. Фото: telegraf.com.ua

Такое решение Денисова приняла после вынесения судом решения по делу нардепа.

"Во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Данный факт ... подтвержден решению следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко", - сообщает пресс-служба омбудсмена.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Учитывая ситуацию, я лично как уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", - сообщила Денисова.

Напомним, Верховная Рада несколько дней назад дала согласие на снятие с внефракционного народного депутата Надежды Савченко неприкосновенности, а также одобрил ее задержание и арест. Накануне суд избрал ей меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.

Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежды Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

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