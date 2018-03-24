|Порошенко рассказал, какими должны быть зарплаты в Украине
|24.03.2018 14:15
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В ходе выступления в Луцке Петр Порошенко рассказал, какими должны быть зарплаты в Украине уже в текущем году.
По словам Президента, в 2018 году минимальная зарплата украинцев должна быть не 3,7 тысячи гривен, а 4 тысячи. При этом средняя заработная плата должна составить 10 тысяч гривен, информирует svodka.net.
«Стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами. Правительство все для этого сделало со своей стороны. Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам», — сообщил Порошенко.
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