Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали работу офиса прокремлевских хакеров в .

Об этом сообщает спецслужбы, передает .

Установлено, что хакеры действовали по указаниям Федеральной службы безопасности и совершали кибератаки на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений.

Также известно, что по указанию российской спецслужбы злоумышленники создавали "фермы ботов", чтобы совершать специальные антиукраинские информационные операции.

Во время обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.

Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Все фото: ssu.gov.ua

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