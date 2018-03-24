Журналист Юрий Дудь в своей программе предложил кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину пари: если кандидат наберет больше 15% голосов, то журналист побреется наголо, если меньше 15% – Грудинин сбреет усы. В пресс-службе политика заявили, что он не сбривал усов. На выборах кандидат набрал чуть менее 12% голосов избирателей. В пресс-службе Грудинина заявили, что фото – монтаж Фото: grudinin2018 / Instagram На странице в Instagram grudinin2018 24 марта опубликовали фотографию Грудинина без усов. "Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать", – сказано в сообщении.По словам Ющенко, "то, что там выложили, монтаж". Он добавил, что данный Instagram "не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина, официальная его страница – grudinin_kprf".На вопрос, сбрил ли усы Грудинин, пресс-секретарь ответил: "Я знаю точно, сейчас официальная информация по поводу этой темы – пока нет".6 февраля журналист Юрий Дудь в своей программе предложил Грудинину пари: если кандидат от КПРФ наберет больше 15% на выборах, то журналист побреется наголо, если меньше 15% – Грудинин сбреет усы. "Договорились", – ответил Грудинин, и они ударили по рукам.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. По итогам подсчета 100% бюллетеней, победу на выборах президента РФ одержал нынешний глава государства Владимир Путин, которого поддержало 76,69% избирателей. На втором месте Грудинин – 11,77% голосов, на третьем – Владимир Жириновский с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов.По данным РБК, результаты кандидата от КПРФ Грудинина на выборах президента России в 2018 году оказались для КПРФ худшими в истории президентских выборов.Грудинин заявил 18 марта, что выборы не были честными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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