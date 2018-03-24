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В пресс-службе Грудинина опровергли появившуюся в соцсетях информацию, что политик сбрил усы
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24.03.2018 14:21
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Журналист Юрий Дудь в своей программе предложил кандидату в
президенты России от КПРФ Павлу Грудинину пари: если кандидат
наберет больше 15% голосов, то журналист побреется наголо, если
меньше 15% – Грудинин сбреет усы. В пресс-службе политика заявили,
что он не сбривал усов. На выборах кандидат набрал чуть менее 12%
голосов избирателей. В пресс-службе Грудинина заявили, что
фото – монтаж Фото: grudinin2018 / Instagram На странице в
Instagram grudinin2018 24 марта опубликовали фотографию Грудинина
без усов. "Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с
ними не согласен, но дал слово, значит, надо его
сдерживать", – сказано в сообщении.По словам Ющенко, "то, что
там выложили, монтаж". Он добавил, что данный Instagram "не
имеет отношения к официальному Instagram Грудинина, официальная его
страница – grudinin_kprf".На вопрос, сбрил ли усы
Грудинин, пресс-секретарь ответил: "Я знаю точно, сейчас
официальная информация по поводу этой темы – пока нет".6
февраля журналист Юрий Дудь в своей программе предложил Грудинину
пари: если кандидат от КПРФ наберет больше 15% на выборах, то
журналист побреется наголо, если меньше 15% –
Грудинин сбреет усы. "Договорились", – ответил
Грудинин, и они ударили по рукам.Президентские выборы в
РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии
Крыма. По итогам подсчета 100% бюллетеней, победу на выборах
президента РФ одержал нынешний глава государства Владимир Путин,
которого поддержало 76,69% избирателей. На втором месте
Грудинин – 11,77% голосов, на третьем – Владимир
Жириновский с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68% избирателей,
Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и
Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов.По данным РБК, результаты
кандидата от КПРФ Грудинина на выборах президента России в 2018
году оказались для КПРФ худшими в истории президентских
выборов.Грудинин заявил 18 марта, что выборы не были честными.
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