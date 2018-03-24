Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что подписанный им в пятницу бюджет на 2018 финансовый год позволит построить самые мощные в истории страны вооруженные силы.

«У нас будет самая сильная армия в нашей истории», — сказал он в ходе выступления в Белом доме, передает «Интерфакс».

В числе положений бюджета, нацеленных на усиление американского военного потенциала, перечислено строительство самолетов и кораблей нового поколения.

$3.8 млрд выделяется на закупку 34 кораблей для ВМС США. «По количеству кораблей сейчас мы, наверное, находимся в наихудшем положении за более чем 100 последних лет», — сказал президент, подчеркнув, что благодаря принятому бюджету «мы получим существенное количество крайне современных кораблей».

$10,2 млрд будет потрачено на закупку 90 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которых Трамп назвал самыми технологически продвинутыми в мире. «Их сложно увидеть, и потому сложно победить. Сложно сбить самолет, которого невозможно увидеть», — сказал президент США.

Также $2,9 млрд будут выделены для покупки 15 самолетов-заправщиков Boeing KC-46. «Самолеты-заправщики очень важны. Они позволяют нашим самолетам перемещаться в любую точку света, не совершая посадок для дозаправки», — пояснил Трамп.

По его словам, $1,8 млрд выделено для закупки 24 палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-28E/F «Super Hornet».

В $1,7 млрд обойдется покупка для американской армии 10 патрульных противолодочных самолетов P-8 «Посейдон». «Они — невероятные», — заявил президент.

Бюджет позволит купить 56 вертолетов UH-60 Black Hawk, еще $1,1 млрд уйдет на модернизацию 85 основных боевых танков M1 Abrams.

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Трамп заявил, что $705 млн выделяются на совместные программы по разработке систем ПРО, проводимым США с Израилем и другими странами.

«Мы выделяем много денег на ПРО», — сказал президент США, добавив, что «учитывая то, что происходит там (в мире), ПРО — важная для нам вещь».

Американский руководитель отметил, что существенные средства пойдут над модернизацию ядерного арсенала США. «Некоторые системы будут модернизированы, а некоторые — совершенно новыми», — сказал президент.

«Наш ядерный запас будет намного мощнее, чем у любой другой страны. Никто не сможет даже близко подобраться нам по этому показателю», — предупредил глава Белого дома.

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