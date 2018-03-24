|В Мариуполе выставка лемуров закончилась дракой и стрельбой
|24.03.2018 14:25
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В пятницу, 22 марта, выставка диких животных в Мариуполе закончилась дракой со стрельбой, сообщает УНН.
По данным источника, один из посетителей начал засовывать пальцы в клетку с лемурами и животное из них укусил его за палец.
"Скорее только, он был пьян. У нас по залу развешаны информационные стенды: "Пальцы в клетку не засовывать", но посетитель проигнорировал меры безопасности", - сказал организатор выставки.
Стоит отметить, что на место происшествия оперативно прибыли медики, которые оказали мужчине необходимую помощь, но он не успокоился.
Организаторы вызвали охрану, что еще больше возмутило компанию мужчин, и начался конфликт, который закончился дракой и стрельбой.
По данным полиции, во время столкновения применили пневматическое оружие. Предварительно действия мужчины квалифицированы по ст.296 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал svodka.net.uа, в частном мини-зоопарке у пары лемуров породы вари впервые родились дети, произошло это в июле текущего года. Широкой публике и журналистам детенышей животных показали спустя полтора месяца после рождения.
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