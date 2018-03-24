По данным Укргидрометцентра, на реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережье - разрушение и очистки от льда. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает

"24-26 марта на украинском участке Дуная возле г.Вилково (Одесская обл.) ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города). На 8 ч. 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.

Напомним, в "Укргидроэнерго" заверили, что готовы к большой воде.

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