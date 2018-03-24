Павел Климкин задекларировал 732 805 гривен заработной платы и 14,6 тысяч гривен процентов по банковским вкладам. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций, передает со ссылкой на .

Глава украинского также внес в декларацию 47 тысяч евро и 33 тысячи долларов наличности и 448 186 гривен на счете в "Ощадбанке".

Супруга министра задекларировала 45 тысяч евро и 55 тысяч долларов наличности, а также легковой автомобиль S40.

Кроме того, Климкин владеет двумя земельными участками в селе Козын Обуховского района Киевской области площадью 640 кв.м и 560 кв.м и легковым автомобилем . При этом его жена владеет квартирой в площадью 68,2 кв.м и 1/3 квартиры в столице общей площадью 90,4 кв.м.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак задекларировал более 951 тыс. гривен дохода за 2017 год.

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