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Порошенко: СБУ запретила въезд в Украину более 100 гражданам РФ, - духовным наследникам Геббельса
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24.03.2018 14:37
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что СБУ успешно
противодействует российским пропагандистам, ведущим информационную
войну против Украины под видом журналистов, экспертов или блогеров.
Порошенко: Духовные наследники Геббельса из РФ принимают
участие в информационной войне против Украины Фото: ЕРА "В рамках
противодействия вражеской пропаганды запрещен въезд на территорию
Украины более 100 специфических граждан Российской Федерации. Речь
идет о духовных наследниках Геббельса (Рейхсминистр народного
просвещения и пропаганды Германии, ближайший товарищ Адольфа
Гитлера Йозеф Геббельс, – ), которые принимают участие в
информационной войне против Украины, изображая из себя журналистов,
экспертов, блогеров и так далее", – отметил он.Президент сообщил,
что украинские суды вынесли 36 обвинительных приговоров
собственникам и администраторам страниц в соцсетях по статье 109
"Действия, направленные на насильственное изменение или свержение
конституционного строя или на захват государственной власти"
Уголовного кодекса Украины.По данным Государственной пограничной
службы, в 2016 году въезд в Украину был запрещен 5,4
тыс. иностранцев, из них более 1,2 тыс. – граждане России.В
декабре 2017 года глава СБУ Василий Грицак заявил, что въезд в
Украину запрещен более чем двум тысячам граждан России.В марте
2018 года СБУ запретила въезд в Украину работнику
телевизионного канала "Россия 24" Наталье Гончаровой.
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