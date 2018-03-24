Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внефракционный нардеп Надежда Савченко – это "глубоко внутреннее дело Украины". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко объявила голодовку Фото: ЕРА По словам Пескова, это Великобритания "любит озвучивать такие версии", и, естественно "это полная чушь".Спикер Кремля добавил, что "Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины". Песоков также сообщил, что "интересно наблюдать" за реакцией Евросоюза, и "очень интересно", будет ли "принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко".23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Нардеп объявила голодовку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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